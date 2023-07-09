На официальном сайте главы Чеченской республики было опубликовано распоряжение, в котором говорится, что Рамзан Кадыров уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск и назначает исполнять свои обязанности председателя чеченского правительства Муслима Хучиева.
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В этом году Кадыров уходил в отпуск уже два раза - в январе и апреле. Отпуск в апреле выпал в месяц Рамадана, в течение которого, как объяснил Кадыров, он может спокойно посещать зиярты(святые места) и больше времени уделять богослужению. Январский отпуск никак не объяснялся.
В сентябре 2022 года Рамзан Кадыров задумался над тем, что засиделся на должности и ему стоит уйти в бессрочный и длинный отпуск. Однако спустя пару дней он переосмыслил это, приняв для себя решение, что должен стать региональным лидером с самым долгим сроком полномочий. Он также добавил, что не может покинуть должность, не спросив чеченский народ и российского президента.
Свою должность Рамзан Кадыров занимает с 2007 года. Его третий срок на пост главы Чечни заканчивается в 2026 году.