Издание Reuters пишет, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден невзначай сделал предупреждение китайскому лидеру Си Цзиньпину о его политических связях с российским президентом Владимиром Путины.
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Американский президент посоветовал Цзиньпину «быть осторожным» в отношениях с Путиным, напомнив, что Пекин развивается за счёт западных инвестиций. Он также не забыл добавить, что после 24 февраля 2022 года российский рынок покинули более 600 американских корпораций.
Как пишет Reuters, Си Цзиньпин сам признал о зависимости экономики Китая от инвестиций из Европы и Соединённых Штатов Америки. Тогда Байден сказал, что это ни в коем случае не угроза, а лишь наблюдение. Китайский лидер молча слушал и не спорил - пишут в статье.
Обострение китайско-американских отношений состоялось в прошлом году, когда Китай активизировал свои военные усилия вокруг Тайваня. Штаты выступили с защитой в сторону Китайской Республики, чем вызвали недовольство у китайцев, придерживающихся политике «одного Китая»