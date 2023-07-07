Россияне за время подготовки украинцев заминировали территории.

Пока украинское контрнаступление не показало существенного успеха, общественность требует его, ведь событие долгое время откладывалось, а многие полагали на него большие надежды. Как итог, ближе к началу контрнаступления украинские чиновники стали предупреждать, что надеется на большой успех не стоит, иначе можно быть разочарованным.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину провалов контрнаступления, фактически обвинив в этом запад. По словам украинского президента, в зоне боевых действий всё заминировано, что усложняет продвижение украинских войск.

Зеленский уточняет, что такой исход был понятен, поэтому он просил западные страны предоставить оружие как можно раньше, чтобы меньше территорий было заминировано и легче было продвигаться. Сейчас же ситуация для украинской армии складывается сложная.

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Тем не менее, Владимир Зеленский поблагодарил «лидера военной поддержки» - Соединённые Штаты Америки, хотя и упомянул, что он предупреждал американцев и европейцев о замедлении контрнаступления из-за запоздалых поставок вооружения.