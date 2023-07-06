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Financial Times: Си Цзиньпин препятствует применению ядерного оружия по Украине
Издание отмечает, что Путин недоволен отсутствием поддержки.
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Издание Financial Times пишет, что китайский лидер Си Цзиньпин предостерегает российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия по украинским территориям. Соответствующее послание было получено российским президентом во время мартовского визита китайского лидера в Москву.

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По словам источников издания, сдерживание Путина от применения ядерного оружия входит в центральную компанию Китая по восстановлению испорченных связей со странами европейского континента. ведь китайско-европейские отношения стали под угрозой после 24 февраля 2022 года.

Бывший правительственный чиновник из Пекина подтвердил, что во время визита Си в Москву действительно Путину был послан соответствующий сигнал с рекомендацией не применять ядерное оружие. Российский президент был недоволен отсутствием поддержки и какого-либо ощутимого результата встречи лидеров крупнейших держав.

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Стоит напомнить, что в Китае неоднократно заявляли о политике неприменения ядерного оружия в российско-украинском конфликте. Скорее всего, Пекин считает его небольшим для создания подобного прецедента, за которым может последовать катастрофа.

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#россия #украина #китай #путин #си цзиньпин #си цзин
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