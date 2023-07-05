Речь идёт о незадекларированном имуществе.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что по итогам 2022 года российские государственные служащие лишились имущества на 250 миллиардов рублей по решению российских судов. Речь идёт о имуществе, изъятом из-за невозможности объяснить его происхождение легальными доходами.

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Начальник российской прокуратуры отметил, что благодаря эффективному антикоррупционному законодательству за год удалось изъять порядка 8 тысяч объектов имущества, полученного за счёт незадекларированных средств.

С начала действия закона о проверке обоснованности происхождения финансовых средств, находящихся на счетах чиновников и членов их семей, в суды направлены исковые заявления о взыскании в пользу государства более 90 миллионов рублей. Соответствующий закон был подписан президентом в марте 2022 года.

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Особенность принятого закона заключается в том, что сотрудники прокуратуры могут затребовать у чиновника информацию, подтверждающую законность его доходов, если их сумма в совокупности превышает семейные доходы за три прошедших года.