Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о изменении тактики Вооружённых сил Украины, которые теперь воюют не с целью освобождения территорий, а уничтожения противника.
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По словам украинского чиновника, на данном этапе боевых действий у украинцев стоит первичная задача уничтожить живую силу противника, технику, логистику и другие объекты военной инфраструктуры. При таком раскладе чем больше уничтожено, тем больше освобождено. Данилов назвал это спокойной и мудрой тактикой.
Скорее всего, военное руководство поняло, что какой-либо молниеносный прорыв исключён и слабые места российской обороны недостаточно уязвимы. При таких обстоятельствах украинцы будут работать на истощение противника, чтобы в конце концов более успешно контратаковать.
На текущий момент украинская армия во время контрнаступления не достигла существенных успехов в территориальных приобретениях, чем явно не оправдывает ожидания союзников. Тем не менее, последние относятся к ситуации терпеливо, а украинское руководство заявляет о том, что всё ещё впереди.