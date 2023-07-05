Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию CNN призвал американского президента Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас. Он уточнил, что Байден является тем, кто принимает ключевое решение по украинскому членству в североатлантическом альянсе.
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Украинский президент отметил, что понимает невозможность Украины стать полноправным членом военного блока во время боевых действий, однако приглашение могло бы стать серьёзным сигналом и мотивацией для украинских военных. Зеленский добавил, что американский президент поддерживает будущее членство страны в североатлантическом альянсе, но не спешит приглашать украинцев в него сейчас.
Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что Украина является адекватной страной, которая понимает невозможность вступить в НАТО во время проходящих боевых действий. Тем не менее, украинское правительство хочет иметь гарантии, чтобы после окончания боевых действий их действительно возьмут в североатлантический альянс.
Буквально через неделю президенты стран встретятся на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля. Там озвучат будущее Украины как члена североатлантического альянса.