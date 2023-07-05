Вчера Советник главы «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина готовит удар по Запорожской атомной электростанции, который произойдёт 5 июня в 05:00 часов. Предположительно украинскими силами могут быть использованы ракеты Точка-У, начинённые ядерными отходами с Южноукраинской АЭС. Украинские власти назвали всё это российскими провокациями.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по информации украинской разведки, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС российской армией была установлена взрывчатка.
До этого в Офисе президента Украины советник главы ведомства Михаил Подоляк подтвердил имеющийся риск подрыва атомного объекта, о котором стоит говорить, чтобы это не замялось, как было с Каховской гидроэлектростанцией.
Украинский чиновник подчеркнул необходимость диалога с западными партнёрами, которые должны повлиять на ситуацию и не допустить её. Отдельно он считает необходимым проведение саммита, на котором будет поднят вопрос принятия мер по привлечения России к ответственности в случае подрыва Запорожской АЭС.