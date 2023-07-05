В Украине же пишут о российских провокациях.

Советник главы «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что уже в ночь 5 июня украинская армия нанесёт удар по Запорожской атомной электростанции. Он считает, что для этого могут использовать высокоточные средства большой дальности, беспилотники-камикадзе, а также ракету Точка-У, начинённую радиоактивными отходами, вывезенными из Южноукраинской атомной электростанции.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опровергают информацию российских источников, называя это пропагандистским вбросом и работой ИПСО. Тем не менее, украинская разведка допускает, что россияне хотят обвинить украинцев в том, что сделают сами.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и её подрыв может обернуться крупной техногенно-экологической катастрофой. С февраля 2022 года атомный объект находится под контролем российской армии. Обе стороны регулярно применяют оружие, ставя под угрозу ядерную безопасность на объекте.

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В ряде проукраинских Telegram каналов пишут, что на улицах Энергодара развернули мобильные радиационные лаборатории, проводящими наблюдение за радиоактивных фоном.