Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

С момента начала боевых действий беспилотные летательные аппараты имеют существенное влияние на исход сражений. В связи с этим имеется и особая востребованность в беспилотниках, которые достать порой не так легко.

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Заместитель Министра обороны Украины Виталий Дейнега в интервью изданию «Левый берег» заявил, что украинское правительство отказалось от закупки дронов китайского происхождения, чтобы не испортить отношения с Соединёнными Штатами Америки.

По словам украинского чиновника, он лично видел, как Министр обороны Украины приобретал от себя дроны DJI Mavic(дрон от китайской компании) для украинских военных, однако есть принятое решение не закупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со штатами. По этой причине украинцы не могут начать массовую закупку «мавиков»

Виталий Дейнега уверен, что беспилотники ещё сыграют ключевую роль в боевых действиях, поэтому необходимы новые разработки. Правда, на текущий момент он констатирует факт, что у россиян имеется преимущество в различных изобретениях этого направления и это несомненно плохо для украинской армии.

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Стоит отметить, что несмотря на сказанное украинским чиновником, DJI Mavic по-прежнему остаются одним из популярнейших дронов в рядах Вооружённых сил Украины.