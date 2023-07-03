Шольц объяснил, что ни он, ни Байден не хотят ударов по российским территориям.

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Несмотря на то, что Украина всё-таки получила дальнобойные ракеты, причём неожиданно и от Великобритании, которая предоставила стране французско-британскую разработку Storm Shadow, украинское правительство захотело расширить спектр своего вооружения дальнего действий. Однако с этим возникли проблемы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц обозначил, что немецкое правительство не собирается утверждать передачу украинской армии крылатых ракет дальнего действий Taurus. Объясняется это тем, что их могут использовать для ударов по российским территориям.

Немецкий чиновник подметил, что Германия придерживается позиции, которую разделяет американский президент Джо Байден: мы не собираемся поставлять то, что будут использовать для нанесения ударов по российским территориям.

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Стоит напомнить, что в конце мая Министр обороны Украины Алексей Резников призвал немцев поставить украинской армии дальнобойные ракеты Taurus, потому что они нужны как никогда. Он сразу отметил, что если немцы не располагают нужным количеством ракет, то они должны прямо сейчас поручить объектам военной промышленности начали производить их.