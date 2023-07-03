Сенатор от Республиканской партии Соединённых Штатов Америки и возможный кандидат в американские президенты от своей партии Майк Пенс заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин бдительно следит за российскими действиями на украинских территориях, анализируя ситуацию и проводя параллели с Тайванем.
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По мнению республиканца, предоставление Украине необходимого вооружения - самый эффективный способ отправить сигнал Коммунистическому Китаю, чтобы он оставил свои военные и политические амбиции в Азиатско-Тихоокеанской регионе, забыв про Тайвань. Майк Пенс утверждает, что его правительство будет предоставлять украинцам оружие быстрее, чем это делает Джо Байден.
Несмотря на то, что Майк Пенс является республиканцем и бывшим Вице-президентом при Дональде Трампе, он является сторонником более активной военной поддержки Украины. Во время своего визита в Киев он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и выразил уверенность, что если не остановить Россию сейчас, то в будущем она бросит взгляд на границы НАТО.
Республиканец считает, что если в будущем его опасения насчёт угрозы со стороны России по отношению к Польше, Литве, Латвии или Эстонии подтвердятся, то тогда граждане западных стран, мужчины и женщины, будут думать не о потраченных деньгах на вооружение для Украины, а самостоятельно встанут на защиту государственных границ стран-участников североатлантического альянса.