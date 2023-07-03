Он не понимает, почему они не могут найти управу на Орбана, блокирующего военную помощь.

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Не так давно в средствах массовой информации стали писать, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует заблокировать финансовую помощь Украине на сумму 50 миллиардов долларов. Бывший внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович прокомментировал эту ситуацию.

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Арестович возмущён, что «эти недоумки(использовалось более категоричное слово), натовцы и европейцы, не могут все вместе найти управу на одного Орбана». Он считает, что венгерского политика можно просто «стукнуть» и заставить проголосовать как надо.

Бывший украинский чиновник также обвинил запад в провалах украинского контрнаступления западных союзников. Он допускает, что ситуация с потерей военной техники на минных полях могла быть так и задумана, а за медлительность военных поставок украинцы платят кровью.

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Алексей Арестович видит проблему в запоздалом обучении украинских пилотов на американских истребителях F-16, которые можно было бы начать раньше и предоставив авиационную технику как раз к моменту контрнаступления, избежав гибели тысяч военнослужащих сухопутных войск.