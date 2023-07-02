Он не считает ЧВК «Вагнер» проблемой для Белоруссии.

После прошедшего вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», наёмников не радуют в России, а они активно перебираются в соседнюю Белоруссию, где уже обустраивают свои лагеря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию.

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Белорусский президент назвал «вагнеровцев» самыми подготовленными людьми, а на претензию, что в частной военной компании служат зэки, он заявил: «Послушайте, все военнослужащие, которые там были, осуждённые, они уже погибли, к сожалению»

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Александр Лукашенко подчеркнул, что ему звонили из разных стран и просили не принимать наёмников, объясняя чем это закончится. Однако он не согласен, называя Евгения Пригожина давним знакомым, а частную военную компанию благодарной к нему за всё сделанное. Белорусский президент также добавил, что те же французы ненавидят «вагнеровцев», потому что они «колошматили этих французов, что только пыль летела(речь про Африку)»