Издание Politico пишет, что неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, показал позицию мира, в том числе западных стран, касаемо смены российского президента Владимира Путина. На западе не хотят резкой смены Путина другим правителем.
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Журналисты издания в статье пишут, что возможность «постпутинского хаоса» - ключевой фактор, почему такие противники как Соединённые Штаты Америки, и такие партнёры как Китай, боятся смещения Путина и политической нестабильности в России. Стоит напомнить, что западные страны не выступали с поддержкой действий Пригожина, однако своими поступками он по сути подвергнуть под угрозу действующий режим.
Politico напомнило, что хотя Администрация президента Соединённых Штатов Америки накрыла Россию многочисленными санкциями, она подчёркивала отсутствие стремления к смене правительственного режима в стране.
Источники издания заявляют, что в Белом доме попросту боятся замены Путина более одиозным лицо вроде того же основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.