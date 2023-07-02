Он считает, что такой исход маловероятен.

После прошедшего вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, частная военная компания была фактически сослана в Белоруссию, где сейчас обосновывается. На фоне этого появились домыслы, что наёмники могут возглавить второй поход на Киев.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность такого исхода, считая, что это маловероятно после понесённых наёмниками потерь и отсутствия времени на восстановление. Он также упомянул, что раньше «вагнеровцев» мотивировали ружьём в спину, поэтому у них не было возможности ни отступать, ни обороняться, а только идти вперёд. Стоит отметить, что действительно ЧВК «Вагнер» не отступали со своих позиций просто так.

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По словам украинского президента, если всё же опасения насчёт очередного наступления на украинскую столицу окажутся реальным планом, о нём Украине вскоре станет известно. Скорее всего, Зеленский намекает на усиление польских и литовских границ, в том числе разведывательной деятельности стран-участников НАТО на приграничных территориях Белоруссии с североатлантическим альянсом.