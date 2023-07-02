После прошедшего вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», организованного Евгением Пригожиным, частная военная компания была фактически сослана в Белоруссию, где сейчас обосновывается. На фоне этого появились домыслы, что наёмники могут возглавить второй поход на Киев.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность такого исхода, считая, что это маловероятно после понесённых наёмниками потерь и отсутствия времени на восстановление. Он также упомянул, что раньше «вагнеровцев» мотивировали ружьём в спину, поэтому у них не было возможности ни отступать, ни обороняться, а только идти вперёд. Стоит отметить, что действительно ЧВК «Вагнер» не отступали со своих позиций просто так.
По словам украинского президента, если всё же опасения насчёт очередного наступления на украинскую столицу окажутся реальным планом, о нём Украине вскоре станет известно. Скорее всего, Зеленский намекает на усиление польских и литовских границ, в том числе разведывательной деятельности стран-участников НАТО на приграничных территориях Белоруссии с североатлантическим альянсом.