Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Польша просит США предоставить ядерное оружие в ответ на размещения ТЯО в Белоруссии
А там и Прибалтика подтянется.
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 6000р дешевле 3060 Ti
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-20000р на 4080 MSI Suprim X

Принятие Россией решения по размещению тактического ядерного оружия на белорусской территории было воспринято негативно рядом западных стран. Где-то считают такие действия безответственными, а где-то попросту угрожающими для европейской безопасности.

реклама

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что предпринятые Россией действия создают угрозу для польского государства и игнорировать их нельзя. В связи с этим, глава польского правительства призвал страны-участники НАТО примкнуть к партнёрской программе Nuclear Sharing.

Программа предполагает совместные ядерные миссии на территории стран-участников североатлантического альянса. Иными словами, Соединённые Штаты Америки, как обладающее ядерным арсеналом государство, размещает у союзников свои ядерные боеголовки. На текущий момент к такому формату сотрудничества примкнула Германия, Италия, Турция, Нидерланды и Бельгия.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В то же время Польша также хочет, чтобы американцы разместили своё ядерное оружие на польских территориях. Однако, как уточнил Моравецкий, окончательное решение будет зависеть исключительно от американского правительства.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #польша #белоруссия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Уральские специалисты создали новый аппарат ИВЛ
В США оценили достигнутый «определённый успех» украинского контрнаступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Маляр объяснила разницу между ЧВК «Вагнер» и российской армией
10
На Украине из-за недостатка запчастей стали интегрировать катки танка Т-62 в более современный Т-72
9
Почему БПЛА «Ланцет» стал настоящей напастью для ВСУ
4
Американцы строят бомбардировщик-невидимку B21 Raider, способный разбомбить континент за 3 секунды
33
Спутниковые снимки подтвердили строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси
4
Bloomberg и Саймон Херш: генерал Суровикин под следствием, а Пригожин выставил себя дураком и исчез
1
Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось
3
Российский танк Т-80БВМ поджёг американскую БМП Bradley с расстояния 9.5 километра (видео)
6
"Фонтанка": похожего на Пригожина человека заметили в Санкт-Петербурге
1
Два российских танка израсходовали боекомплект, поразив колонну британских Mastiff и Husky [Видео]
2
Создатели масштабной модификации Fallout: London перенесли её выход на конец года из-за Starfield
+
Минобороны: российский Т-80БВМ подбил БМП Bradley с расстояния 9,5 км
+
Вопреки обещаниям, больше половины газовых поставок в Польшу приходят из России
1
Первый полёт отечественного регионального самолёта «Ладога» должен состояться в начале 2024 года
+
Командование ВСУ запретило применять западные танки в контрнаступлении из-за потерь
7
Аналитики подсчитали, что международная помощь Украине составила 170 млрд евро
+
Скачки цен на газ в ЕС продемонстрировали ошибочность отказа от российских газопроводов
3
Марочко: украинские нацгвардейцы открыли огонь по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать
4
SMIC рассчитывает столкнуться со снижением выручки по итогам года более чем на 10%
+
Командир «Ахмата» призвал не поливать «вагнеровцев» грязью, но и не преувеличивать их значение в рамках СВО
11

Популярные статьи

Что происходит в России после "Самого длинного дня" — The Cradle
22
Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
32
Уровень древней медицины Инков и их цивилизации в целом (часть 2)
18
Как меня выручала карта от AMD
49
Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"
12
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
49
Маленькая распродажа немаленьких систем охлаждения после тестирования
12
Сербия едва не купила российские ЗРК С-400 — Что бы это значило для НАТО и почему сделка сорвалась
3
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
31
Обзор универсального мотоцикла Intruder 200
30

Сейчас обсуждают

lighteon
00:16
А по поводу DX11 на картах AMD - это мне известно. Об этом в один из моментов говорится в обзоре Pentium G4560 от Digital Foundry
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
Дмитрий
00:13
а TP-Link то зачем уходить. этож Гонконг. Компания первые кто wi-fi 7 роутер уже показал
"Ростех" разработал новейшие многофункциональные маршрутизаторы
lighteon
00:12
Тогда айберг опроверг данный тезис про количество ядер. Потому что в видео используется два процессора Ryzen 7 1700 и Ryzen 7 5600. 8 ядер против 6. И именно с 6 ядерным процессором RTX 3070 вырываетс...
ТОП-5 проблем игровых видеокарт AMD в 2023 году
Дмитрий
00:11
да в Саратове делают даже репку. это типа аналог расбери пи. Нормальные такие игрушки.
"Ростех" разработал новейшие многофункциональные маршрутизаторы
Саша Кокшин
00:08
Вообще сказки смотрят не для репрезентации американского общества, а чтобы отвлечься от реальности
Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
Дмитрий
00:08
Да уже перекрыли границу фиг с ней с Польшей чтобы не видеть вообще их)
Правительство запретило польским фурам заниматься перевозкой грузов по России
Dr.Dev
00:07
У меня Core 2 Quad Q9650 и GeForce GTX 570 до сих пор пашут у родителей, стабильный разгон на 4200, по всем бенчмаркам соответствовал i7 3770 неразогнанному. Когда ставил видюху 1660 Ти — можно было и...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
Саша Кокшин
00:07
В сказке это современный Ирак, в мультике списан с Индии
Disney потеряла $900 млн на мультфильмах с расовой и гендерной повесткой за последние 2 года
Дмитрий
00:03
ну хз я скачал первый попавшийся все работало. все тачки пощупал. но сама игра уныние только вызвала. Нету удовольствия от вождения слишком уж аркадно. Даже нфс последние лучше в этом плане чт...
В российском Steam вернули возможность пополнения кошелька через Qiwi
scroooge
23:55
Такие энтузиасты теперь один на миллион наверно. А раньше мы массово торчали. )
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем