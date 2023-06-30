А там и Прибалтика подтянется.

Принятие Россией решения по размещению тактического ядерного оружия на белорусской территории было воспринято негативно рядом западных стран. Где-то считают такие действия безответственными, а где-то попросту угрожающими для европейской безопасности.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что предпринятые Россией действия создают угрозу для польского государства и игнорировать их нельзя. В связи с этим, глава польского правительства призвал страны-участники НАТО примкнуть к партнёрской программе Nuclear Sharing.

Программа предполагает совместные ядерные миссии на территории стран-участников североатлантического альянса. Иными словами, Соединённые Штаты Америки, как обладающее ядерным арсеналом государство, размещает у союзников свои ядерные боеголовки. На текущий момент к такому формату сотрудничества примкнула Германия, Италия, Турция, Нидерланды и Бельгия.

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В то же время Польша также хочет, чтобы американцы разместили своё ядерное оружие на польских территориях. Однако, как уточнил Моравецкий, окончательное решение будет зависеть исключительно от американского правительства.