Принятие Россией решения по размещению тактического ядерного оружия на белорусской территории было воспринято негативно рядом западных стран. Где-то считают такие действия безответственными, а где-то попросту угрожающими для европейской безопасности.
реклама
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что предпринятые Россией действия создают угрозу для польского государства и игнорировать их нельзя. В связи с этим, глава польского правительства призвал страны-участники НАТО примкнуть к партнёрской программе Nuclear Sharing.
Программа предполагает совместные ядерные миссии на территории стран-участников североатлантического альянса. Иными словами, Соединённые Штаты Америки, как обладающее ядерным арсеналом государство, размещает у союзников свои ядерные боеголовки. На текущий момент к такому формату сотрудничества примкнула Германия, Италия, Турция, Нидерланды и Бельгия.
В то же время Польша также хочет, чтобы американцы разместили своё ядерное оружие на польских территориях. Однако, как уточнил Моравецкий, окончательное решение будет зависеть исключительно от американского правительства.