Есть опасения, что частная военная компания может повторить поход на Киев,

По итогам передислокации сил ЧВК «Вагнер» из России в Белоруссию, в сети стал обсуждаться возможный исход, при котором личный состав частной военной компании может вновь попробовать прорвать оборону до Киева. Учитывая опыт боевых действий и осведомлённость украинских властей, такой исход маловероятно закончится успехом, но риски имеет.

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его тревожит много опасений и ЧВК «Вагнер» одно из таких. Он добавил, что главная задача украинской армии - подготовится к худшему и наиболее вероятному сценарию, минимизировав возможные последствия.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский распорядился усилить границу с Белоруссией. Скорее всего, связано это как раз таки с риском прорыва северных границ силами частной военной компании, которая запросто может зайти с белорусских территорий.

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Стоит отметить, что мнения украинских военных деятелей на этот счёт немного разнятся. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что ЧВК «Вагнер» больше не представляют угрозу для украинской безопасности. Он также выражал домыслы о возможном заказе на убийство Евгения Пригожина российским правительством, но этому никаких подтверждений нет.