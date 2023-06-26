Из-за организованного Евгением Пригожиным вооружённого шествия ЧВК «Вагнер» Федеральная служба безопасности России оперативно возбудила уголовное дело против него по статье 279 УК РФ, по которой ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.
реклама
В ходе прошедших переговоров Пригожина с белорусским президентом Александром Лукашенко было обусловлено, что уголовное дело будет закрыто, а бизнесмен уедет в Белоруссию. Как в итог, в ряде российских изданий, в том числе «Коммерсант», сообщают о продолжающемся расследовании.
На текущий момент дело Пригожина продолжает расследовать следственное управление Федеральной службы безопасности России, а постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела нет. Источники предполагают, что, скорее всего, для принятия соответствующего решения прошло слишком мало времени.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Евгений Пригожин уедет в Белоруссию и Путин дал гарантию этому в виде своего слова.