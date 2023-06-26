Скорее всего, следствие ещё не успело закрыть дело.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Из-за организованного Евгением Пригожиным вооружённого шествия ЧВК «Вагнер» Федеральная служба безопасности России оперативно возбудила уголовное дело против него по статье 279 УК РФ, по которой ему грозило от 12 до 20 лет лишения свободы.

реклама

В ходе прошедших переговоров Пригожина с белорусским президентом Александром Лукашенко было обусловлено, что уголовное дело будет закрыто, а бизнесмен уедет в Белоруссию. Как в итог, в ряде российских изданий, в том числе «Коммерсант», сообщают о продолжающемся расследовании.

На текущий момент дело Пригожина продолжает расследовать следственное управление Федеральной службы безопасности России, а постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела нет. Источники предполагают, что, скорее всего, для принятия соответствующего решения прошло слишком мало времени.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Евгений Пригожин уедет в Белоруссию и Путин дал гарантию этому в виде своего слова.