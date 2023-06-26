И призвал усилить давление на Россию.

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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом, обсудив актуальные за прошедшую неделю события. В их числе украинское контрнаступление и вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России.

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Украинский президент выразил благодарность Байдену за неослабевающую поддержку Украины, особенно за предоставление зенитно-ракетных комплексов Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны. Был поднят вопрос дальнейшего расширения оборонного сотрудничества, в частности предоставления украинской армии дальнобойных средств поражения.

Президенты разговаривали и на тему украинской формулы мира, предстоящего саммита североатлантического альянса в Вильнюссе, а также подготовки так называемого «глобального саммита мир»

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По словам Зеленского, штаты по-прежнему уважают идею возвращения украинцами международно-признанных границ, то есть закреплённых на момент 1991 года. Владимир Зеленский добавил, что на фоне всего этого важно усиливать международное давление на Россию.