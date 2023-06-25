Известно, что белорусский президент Александр Лукашенко, знакомый с Евгением Пригожиным, вчера на протяжение всего дня принимал активное участие в переговорном процессе по устранению вооружённого марша и деэскалации случившейся ситуации. Как итог, Пригожин уезжает в Белоруссию, отказавшиеся принимать участие в шествие бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракт с Министерством обороны России, а судьба остального личного состава частной военной компании пока что остаётся без подробностей.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что произошедшая в России ситуация является лишь вершиной айсберга в дестабилизации страны, где есть недовольные группы силовиков, чиновников и олигархического капитала.
Украинский чиновник подчеркнул, что украинское правительство уже имеет «настоящую группу переговорщиков», представляющую Россию, которая пока что остаётся в тени. Он не исключает возможное участие Лукашенко в этой так называемой группе. Скорее всего, речь идёт о возможных коллаборационистских силах, готовых обсуждать с украинцами ситуацию украинской территориальной целостности.