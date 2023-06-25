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США решили отложить санкции против ЧВК «Вагнер»
В Вашингтоне не хотят, чтобы введение санкций казалось поддержкой российского правительства.
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За прошедшие несколько дней ЧВК «Вагнер» успели чуть ли не стать врагом российского государства, но ситуация для них обошлась. Тем не менее, за этот короткий срок «вагнеровцев» начали считать оппозицией действующей власти.

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Как пишет издание The Washington Street Journal, в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки планировали вводить очередные санкции против ЧВК «Вагнер», направленные на ограничения в отношении «золотого бизнеса» частной военной компании в африканских странах. Огласить их планировали уже на следующей неделе - во вторник.

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Однако ситуация с вооружённым мятежом повлияла на решение американских чиновников, которые сошлись на том, чтобы отсрочить идею введения очередных санкций против частной военной компании. Объясняется это тем, что Вашингтон не хочет, чтобы это выглядело так, будто американское правительство становится на чью-то сторону. Имеется в виду, чтобы ситуация не казалась, будто американские власти содействуют российскому президенту Владимиру Путину в определении наказания для наёмников.

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#россия #сша #вагнер #чвк «вагнер» #путин
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