Украинский офицер дал комментарий по не самому вдохновляющему контрнаступлению.

Долго ожидаемое украинское контрнаступление пока что не особо вдохновляет и не показало достойного результата, выражаемого в территориальных изменений в пользу украинской армии. Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал-полковник Александр Сырский дал комментарий по ситуации в интервью британскому изданию The Guardian.

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Украинский командир призвал общественность набраться терпения, отметив, что процесс получения побед займёт какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много техники и много искусственных препятствий.

Александр Сырский также добавил, что основные силы украинской армии ещё не участвовали в боях, а то, что происходит сейчас - прощупывание слабых мест в обороне противника. Скорее всего, речь про «Гвардию наступления», подготовка которой началась в апреле - мае и продлится три - четыре месяца. Вполне вероятно, что после окончания обучения новых войск, численность которых порядка сорока тысяч, они будут выпущены на поле боя.

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«Всё ещё впереди» - заверил украинский командир.