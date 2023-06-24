Основатель ЧВК «Вагнер» готовит «ответку» для Минобороны за атаки по лагерям частной военной компании.

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iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Вчера ночью основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Министерство обороны России виновно в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям частной военной компании. В качестве ответа российскому оборонному ведомству, он заявил о проведении «марша справедливости», подчеркнув, что речь не о военном перевороте.

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Национальный антитеррористический комитет утверждает, что слова Пригожина не имеют под собой никаких оснований. В то же время ведомство сообщило о решении Федеральной Службы Безопасности России возбудить уголовное по отношению к Евгению Пригожину за призыв к вооружённому мятежу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации с Пригожиным и по ней уже предпринимаются все необходимые меры.

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На текущий момент полиция Ростовской области, как и Национальная гвардия, была поднята по тревоге, а в регионе объявлен план «крепость» с приведением личного состава правоохранительных органов в режим боевой готовности. Граница с Донецкой областью перекрыта.