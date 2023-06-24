Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post заявил, что их страна отказывается поставлять Украине своё вооружение и на это есть весомые причины.
реклама
Глава израильского правительства выразил обеспокоенность, что в случае поставок израильского оружия украинский армии, есть вероятность, что оно рано или поздно окажется в иранских руках и появится на границах с Израилем. Он отметил, что уже есть подобные прецеденты: западные противотанковые вооружения уже фиксировали возле израильской границы.
К тому же, по мнению Нетаньяху, положение Израиля существенно отличается от той же Германии или Польши, поэтому оно не позволяет осуществлять военные поставки украинцам. Израиль тревожит совместная военная граница в Сирии, как и довольно частый зрительный контакт израильских беспилотников с российскими.
Израиль неоднократно подчёркивал отказ от поставок Украине своего вооружения. При этом не исключается, что поставки могут быть непрямыми, например через европейские страны, закупающие оружие израильского производства.