Всё чаще в информационном пространстве обсуждается вопрос применения Россией тактического ядерного оружия в случае перехода Украиной или украинскими союзниками обозначенных «красных линий»
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В верхней палате Конгресса Соединённых Штатов Америки была зарегистрирована резолюция, позволяющая расценивать ядерную атаку по украинским территориям как нападение на членов североатлантического альянса. При таком раскладе становится возможным как применение пятой статьи Вашингтонского договора, где прописана коллективная безопасность стран-участников НАТО, так и ответный ядерный удар, который менее вероятен.
Законопроект подан демократом Ричардом Блюменталом и республиканцем Линдси Грэмом. Они считают, что использование ядерного оружия по Украине приведёт к распространению радиоактивных остатков по Европе, где находятся участники НАТО. Своей законодательной инициативой они хотят предупредить российскую сторону о возможных последствий преждевременных решений.
Стоит напомнить, что ранее Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден оценил возможность применения Россией ядерного оружия как реальный исход, который стоит воспринимать всерьёз.