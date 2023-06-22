Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё-таки прогресс контрнаступления проходит медленнее, чем хотелось бы. Он добавил, что люди имеют заранее завышенные ожидания от украинских наступательных операций, однако всё это не голливудский фильм и на карту поставлены людские жизни.
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Украинский президент напомнил, что российская армия заминировала порядка 200 тысяч квадратных километров территорий Украины, чтобы не дать прорвать свои позиции. Зеленский отметил, что чего бы от украинского правительства не хотели, какие бы попытки давления не предпринимали, украинские военные будут продвигаться тем путём, который признан лучшим.
Владимир Зеленский в очередной раз твёрдо обозначил позицию своего правительства: Украина не сядет за стол переговоров, пока на украинских территориях находятся российские военные. Он считает, что таким образом можно выйти только на замороженный конфликт, который является бесперспективным решением для Украины.
Через некоторое время после своего видеообращения, украинский президент записал новое, где сообщил про продвижение украинских сил на юге, оборону позиций на востоке и отражение наступления на Купянском направлении.