Но оправдал это тяжёлыми реалиями.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё-таки прогресс контрнаступления проходит медленнее, чем хотелось бы. Он добавил, что люди имеют заранее завышенные ожидания от украинских наступательных операций, однако всё это не голливудский фильм и на карту поставлены людские жизни.

реклама

Украинский президент напомнил, что российская армия заминировала порядка 200 тысяч квадратных километров территорий Украины, чтобы не дать прорвать свои позиции. Зеленский отметил, что чего бы от украинского правительства не хотели, какие бы попытки давления не предпринимали, украинские военные будут продвигаться тем путём, который признан лучшим.

Владимир Зеленский в очередной раз твёрдо обозначил позицию своего правительства: Украина не сядет за стол переговоров, пока на украинских территориях находятся российские военные. Он считает, что таким образом можно выйти только на замороженный конфликт, который является бесперспективным решением для Украины.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Через некоторое время после своего видеообращения, украинский президент записал новое, где сообщил про продвижение украинских сил на юге, оборону позиций на востоке и отражение наступления на Купянском направлении.