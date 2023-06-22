Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Зеленский признал медлительность контрнаступления
Но оправдал это тяжёлыми реалиями.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё-таки прогресс контрнаступления проходит медленнее, чем хотелось бы. Он добавил, что люди имеют заранее завышенные ожидания от украинских наступательных операций, однако всё это не голливудский фильм и на карту поставлены людские жизни.

реклама

Украинский президент напомнил, что российская армия заминировала порядка 200 тысяч квадратных километров территорий Украины, чтобы не дать прорвать свои позиции. Зеленский отметил, что чего бы от украинского правительства не хотели, какие бы попытки давления не предпринимали, украинские военные будут продвигаться тем путём, который признан лучшим.

Владимир Зеленский в очередной раз твёрдо обозначил позицию своего правительства: Украина не сядет за стол переговоров, пока на украинских территориях находятся российские военные. Он считает, что таким образом можно выйти только на замороженный конфликт, который является бесперспективным решением для Украины.

рекомендации
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Через некоторое время после своего видеообращения, украинский президент записал новое, где сообщил про продвижение украинских сил на юге, оборону позиций на востоке и отражение наступления на Купянском направлении.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #контрнаступление #зеленский
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Соединенные Штаты признали ошибку, из-за которой Украина получала военную технику по завышенной цене
5
Российские музеи выстроились в очередь за подбитыми танками семейства "Leopard"
18
S.T.A.L.K.E.R. 2 скорее всего не выйдет никогда
30
Российский боец уничтожил Leopard 2 из гранатомёта и получил премию в 1 000 000 рублей
3
В сети появилось видео успешного перехвата дрона-камикадзе "Герань 2" экипажем МиГ-29 ВСУ
8
Инвесторы Bitcoin хранят на «спящих кошельках» 15,2 млн BTC
+
В Европе Toyota надеется к 2035 году перейти на продажу только электромобилей
+
48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
+
Пригожин: Вагнер набирает геймеров из-за их опыта и реакции
5
Российские войска в боях за Новодонецкое заполучили новый трофей — американский MRAP Oshkosh M-ATV
+
Евросоюз не сможет законным способом конфисковать российские активы
+
GeForce RTX 4060 засветилась в немецкой рознице по цене 339 евро, но купить видеокарту пока нельзя
+
Нейросеть предсказала стоимость Solana на 1 июля
+
Видеокарта GeForce RTX 4060 обнаружилась в бенчмарке Geekbench
+
ВСУ подтягивают к Пятихаткам резервы
+
Сколько vivo V27e можно купить по цене iPhone 14 Pro, и чем хорош смартфон с надкушенным яблоком
1
Евросоюз ужесточит контроль за деятельностью европейских компаний в Китае
+
Почему GeForce RTX 4060 Ti выгоднее GeForce RTX 3060 Ti, а Radeon RX 6750 XT – лучший выбор для 2К
6
Сырский: ВСУ не могут отбить у России Бахмут из-за дождей и слякоти, поскольку танки вязнут в грязи
7
Попадание инновационных боеприпасов "Солнцепека" сожгло позиции ВСУ и было заснято на видео
4

Популярные статьи

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к массовым отключениям энергии на Юге и затруднениям у ВСУ
14
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
11
Недорогая и шустрая сборка универсального компьютера для любителя старых игр
40
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
14
Контрнаступление развенчало миф о превосходстве техники НАТО
22
Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core i3 9100
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
23
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
9
Sabah: один из организаторов убийства посла Андрея Карлова проживает в США в доме за 1 млн долларов
5
Фанаты Sony PlayStation против выхода эксклюзивов на XBoX
11

Сейчас обсуждают

Bamboliny
10:48
ИИ пока не умеет сравнивать разные сборки, не дорос еще :)
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
Владимир
10:48
От путинского повышения пенсионного возраста, который даже в европе подняли. НО не в украине. Это те не тунгуску на сталинку подымать.
Эмануэль Макрон рассказал, что ЗРК SAMP-T уже защищает Киев
DonCarleone
10:41
До них как до жирафа доходит, спустя месяц)))) или они думали что это нло нанесло удар?
В Украине подтвердили атаку России на штаб-квартиру разведки
Горила
10:40
Понял?
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
DonCarleone
10:38
Всё правильно, т.к. истинный виновник и зачинщик конфликта именно сша....и это их оружие сейчас разрушает украину.
Посол России в Вашингтоне заявил, что именно США должны восстанавливать Украину
no_fate
10:31
Очень скоро все статьи в интернете будут представлять собой одни и те-же стандартные фразы из общей базы данных так называемого "искусственного интеллекта". Самое страшное, что пройдет еще совсем немн...
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
Евгений Сом
10:28
А что ты еще хотел? Или ты хочешь как в первобытность вести натуральный обмен и расплачиваться например овцами или зерном т.к. например только это производишь. Ты вкурсе насколько тупой? Деньги это пр...
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
Герман Проклов
10:25
Кому должны они, уже всем проСтили. ОНИ ЖЕ ИЗВЕНИЛИСЬ)))
Посол России в Вашингтоне заявил, что именно США должны восстанавливать Украину
Евгений Сом
10:23
Если тебе не нравится как живется то вали в гейропу, в чем проблема то? Или стать тем кому ты подлизываешь и сделай для всех зарплату как в гейропе, только не забудь еще и кварплату поднять или как в ...
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
DonCarleone
10:23
Они думали, прогуляться по чистому маковому полю.....и за 3 дня завершить наступ?))) наивные парни однако
Зеленский признал медлительность контрнаступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем