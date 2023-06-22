Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию с украинским контрнаступлением, заверив, что всё идёт по плану. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на поступивший в своей пресс-службе вопрос, рассказал о положении дел в зоне боевых действий.
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Он сразу подметил, что не может рассказать об украинских успехах, но в его возможностях изложить о ситуации на поле боя. По словам Пригожина, украинская армия уже взяла несколько населённых пунктов и продвигается в сторону Молочного Лимана, взятие которого обеспечит переход ряда населённых пунктов под контроль Украины
Евгением Пригожиным была поднята проблема дефицита боеприпасов, которую стараются замалчивать. Он считает, что в один день россияне, проснувшись, лицезреют реальность, в которой Крымский полуостров будет взят Украиной.
Основатель частной военной компании в последнее время неоднократно выступал с такими пессимистичными заявлениями и просил оценивать возможности противника без какого-либо недооценивания.