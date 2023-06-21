Страна поддержит ускоренное вступление страны в альянс.

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Французское издание Le Monde пишет, что на прошлой неделе в Елисейском дворце был поднят вопрос членства Украины в НАТО. Французское правительство занимало осторожную позицию по этому поводу, но сейчас готово отказаться от неё.

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По информации источников издания, французы готовы перейти из лагеря Германии и Соединённых Штатов Америки в проукраинский лагерь, куда входит Польша и страны Прибалтики, считающие необходимым как можно быстрее интегрировать украинцев в североатлантический альянс.

Предполагается, что таким образом Франция хотела бы надавить на Россию, сделав её более сговорчивой в вопросе вывода регулярных войск с украинских территорий. Своим решением французское правительство планирует влияние как на Россию, так и на Украину. В случае с Россией, таким образом можно попробовать заставить страну оценить риски и убедить в бесполезности ведения боевых действий. В случае с Украиной, Киев мог бы стать более склонен к вопросу скорых мирных переговорах, имея гарантии безопасности от НАТО.

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Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не поддерживает какие-либо упрощённые процедуры вступления Украины в североатлантический альянс, в том числе без плана действий по членству. Он считает, что претендующая страна на членство в военном блоке должна соответствовать всем стандартам.\