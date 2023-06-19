С начала боевых действий на украинских территориях власти Украины стали активнее проводить процедуру по переименованию названий улиц, парков и других гражданских объектов, наименованных в честь российских и советских деятелей, имеющих происхождение из Советского Союза или России.
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Региональные власти Харькова планируют изменить в городе порядка 400 топонимов. Отмечается, что всё это будет происходить постепенно, иначе массовым переименованием улиц можно вызвать коллапс среди народа.
Харьковский мэр прокомментировал возможность переименования одной из улиц в честь Степана Бандеры. Он считает, что на данный момент харьковские жители не готовы встречать улицу Степана Бандеры, поэтому возможность появление такой пока что не рассматривается.
На текущий момент улица Степана Бандеры имеется в девяти украинских городов. Причём одну из них, находящуюся в посёлке городского типа Тывров Винницкой области, в октябре 2022 года переименовали в Логанскую исходя из рекомендаций уполномоченного лица по защите государственного языка. Однако в самой Виннице появилась улица в честь Степана Бандеры.