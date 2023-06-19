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Мэр Харькова заявил о неготовности жителей города к появлению улицы Степана Бандеры
В Украине идёт процесс переименования улиц, наименованных в честь российских или советских деятелей.
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С начала боевых действий на украинских территориях власти Украины стали активнее проводить процедуру по переименованию названий улиц, парков и других гражданских объектов, наименованных в честь российских и советских деятелей, имеющих происхождение из Советского Союза или России.

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Региональные власти Харькова планируют изменить в городе порядка 400 топонимов. Отмечается, что всё это будет происходить постепенно, иначе массовым переименованием улиц можно вызвать коллапс среди народа.

Харьковский мэр прокомментировал возможность переименования одной из улиц в честь Степана Бандеры. Он считает, что на данный момент харьковские жители не готовы встречать улицу Степана Бандеры, поэтому возможность появление такой пока что не рассматривается.

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На текущий момент улица Степана Бандеры имеется в девяти украинских городов. Причём одну из них, находящуюся в посёлке городского типа Тывров Винницкой области, в октябре 2022 года переименовали в Логанскую исходя из рекомендаций уполномоченного лица по защите государственного языка. Однако в самой Виннице появилась улица в честь Степана Бандеры.

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#украина #харьков #бандера
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