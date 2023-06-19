В альянсе пока не предвещают его применение.

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Несколько месяцев назад российский президент Владимир Путин объявил о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Планировалось, что уже к 1 июля строительство хранилища для ядерного оружия будет завершено.

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Во время Петербургского международного экономического форума Путин рассказал о размещении первых ядерных зарядов, отметив, что следующие переместят до конца лета или этого года. Стоит отметить, что белорусское правительство не будет иметь доступа к управлению оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что размещение российского тактического оружия на территории Белоруссии усиливает требование Украины по ускоренному вступлению страны в североатлантический альянс. Он добавил, что в военном блоке следят за событиями, но пока не видит признаков подготовки применения ядерного оружия.

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Ранее Президент Соединённых Штатов Америки сообщил об отказе Украине в ускоренном формате вступления страны в НАТО, без выполнения плана действий по членству, подчеркнув важность выполнения всех установленных процедур членства.