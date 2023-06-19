В России заявляли об уничтоженных пяти системах.

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Не так давно российский президент Владимир Путин заявил об уничтожении пяти установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. В руководстве Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины объяснили, что украинской армии поставлено было два дивизиона, в каждом из которых по одному командному центру и радару, а также до восьми пусковых установок. Вполне вероятно, что Путин говорил как раз таки об уничтоженных пусковых установках, без которых дивизион по сути продолжает работать с оставшимися.

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об уничтожении даже одной системы Patriot. По его словам, российской армии не удалось уничтожить ни одного зенитно-ракетного комплекса, а вооружение продолжает работать, эффективно сбивая цели противника.

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Украинский президент считает единственным, что должно волновать российское военно-политическое руководство, это то, как они будут переживать утрату подконтрольных украинских территорий в ходе контрнаступления украинской армии. Он уверен, что «нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы»