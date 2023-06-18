Речь про пять уничтоженных Россией комплексов.

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Недавно российский президент Владимир Путин сделал заявление про уничтожение пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине западными странами. Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат прокомментировал ситуацию.

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Украинский офицер не уверен в том, что российское командование понимает про что говорит. Он объясняет, что Украине передали два дивизиона Patriot, каждый из которых включает в себя командный центр, радиолокационную станцию(радара обнаружения целей, передающего сигнал в командный центр), а также до восьми пусковых установок, носящих от четырёх до шестнадцати ракет.

В свою очередь, Путин заявлял об уничтожении пяти зенитно-ракетных комплексов. Юрий Игнат предположил, что российский президент имел в виду лишь пусковые установки от комплексов. В таком случае допустима небольшая неточность в формулировках, но сути она не меняет.

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По словам Юрия Игната, даже при таких обстоятельствах поставленные «патриоты» продолжают работать над отражением российских воздушных атак и делают это более чем эффективно.