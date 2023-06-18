Стране могут даже не обозначить сроки вступления.

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С 11 по 12 июля в Вильнюсе должен пройти ежегодный саммит стран-участников НАТО, на который была приглашена украинская делегация. Украинский президент Владимир Зеленский изначально обозначил, что если на встрече не пообещают принять Украину в североатлантический альянс после окончания боевых действий, то и ехать туда не имеет смысла.

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Издание Foreign Policy пишет, что Соединённые Штаты Америки не особо поддерживают вопрос быстрого членства в НАТО для Украины. Американское правительство не хочет ещё больше осложнить отношение с Россией.

Журналисты издания уточняют, что украинцам скажут много добрых, хороших и сочувствующих слов, помогут деньгами и оружием, а после - пожелают удачи и расскажут про перспективы членства в североатлантическом альянсе, не обозначив даже примерные сроки вступления Украины в военный блок.

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Ранее Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отрицательно ответил на вопрос про вступление Украины в НАТО по упрощённой процедуре, без выполнения плана действий по членству.