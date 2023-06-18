Текущий год показал, что заключённое между Украиной и Россией зерновое соглашение стало крайне нестабильное и уже несколько раз было на грани срыва. Причём даже когда договор между странами действовал, Россия искусственно замедляла его реализацию, требуя выполнения своих условий.
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Россия была заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», робота которого была приостановлена украинским правительством в начале боевых действий, но после его повреждения в результате взрыва, такая возможность утеряна. Также Россельхозбанк планировали переподключить к международной банковской системе SWIFT, но Европейский союз отказался это делать до окончания конфликта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но учитывая невыполнение российских условий, то шансов на продление зерновой сделки нет. Он добавил, что российское правительство неоднократно проявляло «добрую волю», намекая на краткосрочные продления договора.
Таким образом, заключённой в июле 2022 года зерновой сделки удалось просуществовать почти год. В июле 2023 года, когда соглашению будет год, оно истекает после двухмесячного продления.