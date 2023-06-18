Связано это с невыполнением российских условий.

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Текущий год показал, что заключённое между Украиной и Россией зерновое соглашение стало крайне нестабильное и уже несколько раз было на грани срыва. Причём даже когда договор между странами действовал, Россия искусственно замедляла его реализацию, требуя выполнения своих условий.

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Россия была заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», робота которого была приостановлена украинским правительством в начале боевых действий, но после его повреждения в результате взрыва, такая возможность утеряна. Также Россельхозбанк планировали переподключить к международной банковской системе SWIFT, но Европейский союз отказался это делать до окончания конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но учитывая невыполнение российских условий, то шансов на продление зерновой сделки нет. Он добавил, что российское правительство неоднократно проявляло «добрую волю», намекая на краткосрочные продления договора.

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Таким образом, заключённой в июле 2022 года зерновой сделки удалось просуществовать почти год. В июле 2023 года, когда соглашению будет год, оно истекает после двухмесячного продления.