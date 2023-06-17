Хотя уничтожать Леопарды только начали

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В последнее время вопрос поставок американских истребителей F-16 становится как никогда актуален, ведь страны Запада пошли на уступки и действительно могут предоставить западную авиационную технику Украине. Нюанс в том, что для этого нужно подготовить соответствующую инфраструктуру, а также обучить пилотов.

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Российский президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал ситуацию с возможными поставками F-16 украинской армии. По словам российского президента, авиация будет уничтожена точно также, как и немецкие танки Leopard.

Путин видит риск прямого вмешательства НАТО в боевые действия, который связывает как раз таки с западными истребителями. Он объясняет, что если страны-участники североатлантического альянса разместят F-16 на границах с Украиной, например, чтобы обслуживать там авиацию и не допустить её уничтожения, то российская армия будет вынуждена посмотреть, какие средства противник использует против Москвы.

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Стоит отметить, что спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отмечал необходимость прикрыть поставленную авиацию зенитно-ракетными комплексами Patriot, чтобы избежать уничтожения истребителей.