Об этом пишет французское издание Naval News.

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Издание Naval News, ссылаясь на свои источники, пишет об усилении безопасности главной базы Черноморского флота Военно-морского флота Россия, которая располагается в Крыму. По данным издания, российское военное командование вдвое увеличило число боевых дельфинов, привлечённых к охране военного объекта. Всего на страже военно-морской базы около 6-7 дельфинов, когда изначально их было 3-4.

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Журналисты Naval News утверждают, что ещё с момента начала боевых действий Военно-морской флот России разместил специально обученных боевых дельфинов на позициях с северной стороны входа в гавань. В то же время на берегу развёрнуты артиллерийские системы, противовоздушная оборона, а также корабли и подлодки, прикрывающие Севастопольскую бухту.

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В 1965 году в Крыму был открыт Центр для подготовки морских млекопитающих, который занимался обучением дельфинов для проведения противодиверсионных работ. Стоит отметить, что дельфин имеет значительное преимущество над человеком в плане скорости передвижения по воде, поэтому задействовать его в обороне морских объектов вполне логичное решение. Российский океанолог МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов уже подтверждал эту теорию