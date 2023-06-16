Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
С начала года в Украине уже зафиксировали пропажу 653 гуманитарных грузов для украинских военных
Речь о бронежилетах, приборах ночного виденья, тепловизоров и других элементов снаряжения.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать

Государственная таможенная служба Украина отчиталась о росте зафиксированных случаев исчезновения гуманитарных грузов, предназначенных для украинской армии. С начала года число достигает 653 пропавших грузов. Речь идёт о бронежилетах, приборах ночного виденья, тепловизорах, беспилотных летательных аппаратов, автотранспорте и других предметов, которые предназначались для украинских военных.

реклама

Все случаи были обнаружены при совместных проверках Министерства обороны Украины с Государственной таможенной службой. Проверялся факт получения гуманитарного груза воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки(украинские военкоматы), перемещавшегося через таможенную границу.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

По установленному механизму контроля было отслежено более пяти тысяч фактов перемещения гуманитарных грузов, доставленных в адрес около ста воинских частей. Но, как оказалось, в этом году украинские пограничники всё чаще выписывают протоколы о нарушении таможенных правил или фиксировали пропажу груза. Это может быть связано как с увеличенным количеством случаев, так и более эффективной работой украинских ведомств по сравнению с прошлым годом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский назвал успех украинского контрнаступления залогом победы Украины
Басков и Лепс выплатят по 1 миллиону рублей каждому российскому военному за уничтоженный Leopard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные сумели отразить атаку ВСУ и отобрать несколько целых французских танков AMX-10RC
14
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
11
Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
23
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
6
Финны отдали Украине Leopard 2R, оставив себе хорошо показавшие себя советские Т-55
8
Bild: Россия быстро починит трофейные Leopard 2А6 и уже скоро бросит их против танков ВСУ
8
В сети появилось фото американской БМП Bradley после прямого попадания российского "Града"
7
Бойцы ВСУ воспользовались тактикой опоссума при перемещении между битой бронетехникой
3
Стали известны потери ВСУ в ходе наступательных действий с 4 июня
5
Вышел Android 14 beta 3
1
Bild: ВС РФ захватили неповрежденный Leopard 2 A6 и будут изучать систему управления огнем
7
Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
5
Ветеран ЦРУ: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили десять к одному
3
ВС РФ нанесли ракетные удары по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников
+
Танк ВСУ раздавил американский броневик MaxxPro после атаки "Ланцета" [Видео]
2
MWM: Трофейный Leopard 2A6 поможет России в создании противотанковых средств
2
Украина получит от Запада несколько сотен ракет ПВО малой и средней дальности
2
ВСУ усилили нажим на Пологи и расстрел очередной колонны попал на видео
+
Seagate выпустила для накопителей серии FireCuda 530 прошивку с поддержкой DirectStorage
2
CoinMarketCap спрогнозировал цену XRP на 30 июня в $0.48
1

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
5
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
23
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
105
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
5
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
41
Как у меня появился первый комп на 286, воспоминания о былом и компьютерной тусовке конца 90х
12
Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
2
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
3
Эстония будет тратить на оборону 3% от ВВП или 15 млрд долларов за следующие 10 лет
11

Сейчас обсуждают

LMK
06:19
Куплю сталелитейный завод, в этот раз, и завод по производству танков, за 30 тыс.руб, а то в прошлый раз не получилось)
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ поддержала новую приватизацию в России
Просто прохожий
06:17
Один маленький пулемёт в руках честного полицейского решил бы все проблемы как сейчас, так и на будущее.. Только с пулемётом проблем нет, а вот где взять честные руки?
Следователи из Москвы потеряли 650 Биткоинов, полученных от команды хакеров Infraud в виде взятки
Просто прохожий
06:10
Правду о потерях мы не узнаем никогда.. Единственная правда на сегодняшний день: СВО идёт уже 16 месяцев(!) Это всё что мы можем знать на 100%. А теперь попробуйте меня убедить в том, что всё идёт по...
Стали известны потери ВСУ в ходе наступательных действий с 4 июня
Aaa
06:08
пара сотен плюс минус и то ...
В Киеве заявили, что наступление ещё не началось — идёт «тестирование» линии боевого соприкосновения
Пузо
05:54
Носовая броня, вольфрамовые стрелы...
Офицер ЕС: потеря ВСУ "Леопарда" и появление его как трофея на Красной площади - это не самое худшее
Андрей Филиппов
05:49
Ахматовцы как обычно - где-то в тылу сидят, пока Вагнер воюет. Тоже мне смельчаки.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ поддержала новую приватизацию в России
Андрей Филиппов
05:48
Вроде раньше имели в виду иностранное имущество. А что теперь - хз, может ещё что нашли приватизнуть.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ поддержала новую приватизацию в России
Пузо
05:47
Когда коту делать нечего...
Core i3, i5, i7 и i9 канули в лету — обнародована новая схема именования будущих процессоров Intel
Андрей Филиппов
05:47
Запорожье трещит вроде, но опасного продвижения пока нет.
МО Украины комментирует наступление ВСУ словами "Постепенно, но уверенно"
Андрей Филиппов
05:46
Почему вы так думаете? Вроде нет пока предпосылок.
МО Украины комментирует наступление ВСУ словами "Постепенно, но уверенно"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем