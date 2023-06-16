Государственная таможенная служба Украина отчиталась о росте зафиксированных случаев исчезновения гуманитарных грузов, предназначенных для украинской армии. С начала года число достигает 653 пропавших грузов. Речь идёт о бронежилетах, приборах ночного виденья, тепловизорах, беспилотных летательных аппаратов, автотранспорте и других предметов, которые предназначались для украинских военных.
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Все случаи были обнаружены при совместных проверках Министерства обороны Украины с Государственной таможенной службой. Проверялся факт получения гуманитарного груза воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки(украинские военкоматы), перемещавшегося через таможенную границу.
По установленному механизму контроля было отслежено более пяти тысяч фактов перемещения гуманитарных грузов, доставленных в адрес около ста воинских частей. Но, как оказалось, в этом году украинские пограничники всё чаще выписывают протоколы о нарушении таможенных правил или фиксировали пропажу груза. Это может быть связано как с увеличенным количеством случаев, так и более эффективной работой украинских ведомств по сравнению с прошлым годом.