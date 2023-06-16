В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года было проведено мероприятие «Русская медиагруппа», в котором приняли участие такие российские артисты, как Николай Басков, Григорий Лепс, Владимир Киселев, Елена Север, Юлия Барановская.
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С уст Баскова и Лепса прозвучали слова о необходимости поддержки российской армии, в частности военнослужащих, чтобы те опирались не только на свою гражданскую позицию, но и на поддержку со стороны эстрады. Артисты предложили выплачивать по одному миллиону рублей за каждый подбитый немецкий танк Leopard 1 или 2.
Григорий Лепс добавил, что артисты готовы выступать там, где надо и поддерживать тех, кого нужно, от чистого сердца.
Стоит напомнить, что ещё в январе российская компания «ФОРЭС», являющаяся лидером по производству пропантов, предложила российским военнослужащим денежное вознаграждение за каждый уничтоженный иностранный танк. За каждый уничтоженный немецкий танк Leopard 2 обещали по одному миллиону рублей, а за американский M1 Abrams всего полмиллиона рублей.