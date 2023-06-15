Он связан с коррупционными схемами.

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Американский телеканал Fox News, имеющий политическую предрасположенность к Республиканской партии Соединённых Штатов Америки, сообщил о том, что украинские власти шантажируют действующего американского президента Джо Байдена серьёзным компроматом. Он связан с коррупционными схемами.

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Как сообщает сенатор от штата Айова Чак Грассли, Джо Байден и его сын были замешены в коррупционных схемах, связанных с украинской газодобывающей компанией Burisma. Исполнительный директор компании имеет 17 аудиозаписей диалога Джо Байдена со своим сыном Хантером, которые могут испортить политический рейтинг возможного кандидата в президенты от Демократической партии, если интересы украинцев американское правительство учитывать не будет.

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Fox News пишут, что «очень надёжный источник» из Федерального Бюро Расследований имеет информацию о даче взятки Джо Байдену размером в 5 миллионов от топ-менеджера Burisma. Обнародование такого материала может привести к импичменту американского президента, ликвидации его политической карьеры и других последствий.