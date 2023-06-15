Он считал, что это будет предательством украинцев за Днепром.

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В начале боевых действия украинская армия начала активно взрывать мосты и другие логистические, инфраструктурные объекты, благодаря которым российская армия смогла бы усиленно продвигаться по украинским территориям. Однако, как оказалось, не все соответствующие меры были предприняты украинским командованием.

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Как пишет издание BBC, в начале боевых действия у украинского командования назрел вопрос, стоит ли подрывать все мосты, ведущие на левый берег Днепра. Однако Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от такой идеи.

По мнению украинского офицера, это было бы предательством всех, кто находится по левому берегу Днепра. Хотя такая внутренняя диверсия действительно могла бы остановить продвижение российских войск и не дать действовать на украинских территориях по правой стороне Днепра.

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Идея по подрыву мостов через Днепр была предложена одним из украинских чиновников тогдашнему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Глава спец. службы связался с Залужным, который строго настрого запретил взрывать мосты.