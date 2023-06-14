Северная Корея уже давно находится под «санкционным куполом», который фактически отрезает страну от серьёзных международных торговых и дипломатических отношений с европейскими странами. Касается это и поставок сырья из других стран.
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Как пишет издание Bloomberg, ссылаясь на отчёт комитета по санкциям Организации Объединённых Наций, в декабре 2022 года Россия запустила поставку нефтепродуктов в Северную Корею. Примечательно, что в 2020 году поставки нефти в КНДР из России были приостановлены.
Издание связывает возобновление поставок нефти с налаживанием сотрудничества между странами, выражаемого обходом наложенных на них санкций и совершенствованием их военного потенциала. Речь идёт и о поставках вооружения, в особенности боеприпасов, для ведения боевых действия на украинских территориях.
Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки выразил обеспокоенность, что Северная Корея продолжает наращивать количество поставляемой для России военной техники
КНДР имеет ограничение от Организации Объединённых Наций на импорт до 500 тысяч баррелей нефти в год, однако санкции успешно обходятся с помощью перевалки груза с корабля на корабль в открытом море.