Страна не имеет альтернативы, ведь находится под санкциями.

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Северная Корея уже давно находится под «санкционным куполом», который фактически отрезает страну от серьёзных международных торговых и дипломатических отношений с европейскими странами. Касается это и поставок сырья из других стран.

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Как пишет издание Bloomberg, ссылаясь на отчёт комитета по санкциям Организации Объединённых Наций, в декабре 2022 года Россия запустила поставку нефтепродуктов в Северную Корею. Примечательно, что в 2020 году поставки нефти в КНДР из России были приостановлены.

Издание связывает возобновление поставок нефти с налаживанием сотрудничества между странами, выражаемого обходом наложенных на них санкций и совершенствованием их военного потенциала. Речь идёт и о поставках вооружения, в особенности боеприпасов, для ведения боевых действия на украинских территориях.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки выразил обеспокоенность, что Северная Корея продолжает наращивать количество поставляемой для России военной техники

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КНДР имеет ограничение от Организации Объединённых Наций на импорт до 500 тысяч баррелей нефти в год, однако санкции успешно обходятся с помощью перевалки груза с корабля на корабль в открытом море.