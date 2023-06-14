Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Foreign Affairs о первой реакции западных стран на украинские просьбы предоставить иностранное вооружение. Изначально запад не был готов так щедро помогать украинцам.
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По словам украинского министра, в первые дни боевых действий украинское правительство запросило американские переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger, на что получило интересную рекомендацию: рыть окопы и убивать как можно больше русских. На тот момент будущие украинские союзники не верили в шансы Украины на выживание в военной конфронтации с Россией.
Однако, как отмечает Резников, вскоре запад изменил своё мнение касаемо ситуации. Связано это с тем, что украинская армия смогла отразить атаки россиян, удержать Киев и сохранить действующее правительство, не пойдя на уступки российским властям. Соединённые Штаты Америки, как и другие западные страны, начали налаживать военные поставки, которые сопровождались продвижение Вооружённых сил Украины. Это и поспособствовало снятию мораторию на поставку западной бронетехники.