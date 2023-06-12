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США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
В то же время Китай увеличивает свой ядерный арсенал.
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В докладе Стокгольмского института исследований проблем мира говорится, что ядерные державы мира продолжают наращивать количество развёрнутых ядерных боеголовок, учитывая увеличение напряжённости в мире.

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Так все девять ядерных государств, в числе которых Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР, продолжают работу над своими ядерными арсеналами, а некоторые их них приводит в боеготовность своё оружие.

По состоянию на 2023 год, из имеющихся 12 512 ядерных боеголовок, примерно около 9 576 единиц находятся на складах для потенциального использования, что превышает прошлогодние показатели на 86 единиц. Большая часть боеголовок базируется на ракетах и авиации(3 844 единиц), из них приблизительно 2 тысяч, принадлежащих в основном Соединёнными Штатами Америки и России, размещены на авиабазах со стратегическими бомбардировщиками в состоянии повышенной боеготовности.

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По данным института, несмотря на небольшое наращивание развёрнутых боеголовок со стороны штатов(с 1 744 до 1 770 единиц) и России(с 1 588 до 1 674 единиц), Китай продолжает активно увеличивать свой арсенал, за год увеличив его с 350 до 410 боеголовок.

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#россия #сша #китай
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