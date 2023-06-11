Украинцам нужны небольшие продвижения и символические победы.

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Результаты украинского контрнаступления несомненно сыграет роль в дальнейших поставках вооружения украинской армии и в целом её дипломатической поддержки, поэтому от полученных результатов зависит дальнейший исход конфликта.

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Издание The New York Times узнало у европейских и американских чиновников, по каким критериям запад посчитает контрнаступление провальным или наоборот удачным. Уточняется, что западные правительства все равно оставят оценку наступательных действий за Украиной.

Основными задачами контрнаступления должно стать приобретение контроля над утраченными территориями, а также ведение изнурительных боёв, которые заставят российское военно-политическое руководство сомневаться в целесообразности своих действий.

Самым лучшим исходом, которого ждут на западе, является освобождение небольших частей Донбасса, вытеснение российской армии на юго-востоке для дальнейших прорывов, а также какие-то символические победы, например возвращения контроля над Запорожской атомной электростанцией

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Провальным исход получить более просто. Для него достаточно понести серьёзные потерь по технике и личному составу, при этом почти не сдвинуть линию боевого соприкосновения в свою пользу, не получить символических побед.