Он считает, что против него ведут целенаправленную борьбу.

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Во время своего выступления перед членами Республиканской партии в штате Джорджия бывший американский президент Дональд Трамп обвинил Администрацию президента Джо Байдена в отношении к нему, как в «сталинской России» или коммунистическом Китае.

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По словам Трампа, Байден намерен посадить в тюрьму всех своих ведущих политических противников. Он назвал обвинения против него глупыми безосновательными, которые вооружили министерство несправедливости. Дональд Трамп видит в этом признаки коммунистического государства, где предпринимали подобные меры.

Бывший американский президент видит отдельную проблему в огромных поставках оружия Украине, из-за чего армия Соединённых Штатов Америки осталась практически без боеприпасов.

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Стоит напомнить, что 9 июня прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам, в частности из-за нарушения правил обращения с секретными документами, чем он заработал себе заключение на срок до 20 лет. Тогда Трамп назвал администрацию Байдена коррумпированный и заявил, что никогда не думал такое возможным по отношению к бывшему американскому президенту.