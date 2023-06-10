Не так давно Джерими Лоуренс, чиновник из Организации Объединённых Наций, высказался относительно «неясности» причин подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции и самого объекта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал как чиновника, так и саму международную организацию.
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По его словам, в Организации Объединённых Наций до последнего не могут понять, кто действительно и для чего совершил подрыв дамбы гидроэлектростанции. Он упомянул, что также остаются непонятными обстоятельства по массовым убийствам, систематическим обстрелам, разрушением инфраструктурных объектов, целых городов, унижения международного права и устава международной организации. Политик предположил, что на самом деле за всем этим стоят марсиане.
Украинский чиновник считает, что такими заявлениями Организация Объединённых Наций идёт к безупречному цинизму и обнуляет собственную репутацию, отказываясь выполнять возложенные на них функции.
На текущий момент ситуация с подрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции постепенно приближает Чёрное море к состоянию экологической катастрофы.