Иначе в американском парламенте могут не утвердить новый бюджет, включающий поддержку Украины.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Издание Politico пишет, что Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена бдительно следит за украинским контрнаступлением, ведь на кону стоит репутация американского президента и военная поддержка Украины.

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Анонимные высокопоставленные чиновники, на которых ссылается издание, сообщают о прямой зависимости результатов украинского контрнаступления с дальнейшей оказываемой поддержкой. Если украинская армия не сможет противостоять россиянам, то экономическая и военная поддержка страны уменьшиться, если вовсе не прекратится.

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Ситуация на текущий момент имеет особое значение за весь период 16-ти месячных боевых действий, ведь после окончания действующего бюджета, куда входит военная поддержка Украине, предстоит одобрение следующего. Вполне вероятно, что в связи с отсутствием успеха украинцев, нижняя палата Конгресса Соединённых Штатов Америки может заблокировать экономическую и военную помощь для Украины, призвав страну решить конфликт дипломатическим путём, в том числе на российских условиях.