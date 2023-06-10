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От результатов украинского контрнаступления зависит военная помощь Украине и репутация Байдена
Иначе в американском парламенте могут не утвердить новый бюджет, включающий поддержку Украины.
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Издание Politico пишет, что Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена бдительно следит за украинским контрнаступлением, ведь на кону стоит репутация американского президента и военная поддержка Украины.

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Анонимные высокопоставленные чиновники, на которых ссылается издание, сообщают о прямой зависимости результатов украинского контрнаступления с дальнейшей оказываемой поддержкой. Если украинская армия не сможет противостоять россиянам, то экономическая и военная поддержка страны уменьшиться, если вовсе не прекратится.

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Ситуация на текущий момент имеет особое значение за весь период 16-ти месячных боевых действий, ведь после окончания действующего бюджета, куда входит военная поддержка Украине, предстоит одобрение следующего. Вполне вероятно, что в связи с отсутствием успеха украинцев, нижняя палата Конгресса Соединённых Штатов Америки может заблокировать экономическую и военную помощь для Украины, призвав страну решить конфликт дипломатическим путём, в том числе на российских условиях.

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#россия #украина #сша #контрнаступление #байден
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