Издание Politico пишет, что Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена бдительно следит за украинским контрнаступлением, ведь на кону стоит репутация американского президента и военная поддержка Украины.
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Анонимные высокопоставленные чиновники, на которых ссылается издание, сообщают о прямой зависимости результатов украинского контрнаступления с дальнейшей оказываемой поддержкой. Если украинская армия не сможет противостоять россиянам, то экономическая и военная поддержка страны уменьшиться, если вовсе не прекратится.
Ситуация на текущий момент имеет особое значение за весь период 16-ти месячных боевых действий, ведь после окончания действующего бюджета, куда входит военная поддержка Украине, предстоит одобрение следующего. Вполне вероятно, что в связи с отсутствием успеха украинцев, нижняя палата Конгресса Соединённых Штатов Америки может заблокировать экономическую и военную помощь для Украины, призвав страну решить конфликт дипломатическим путём, в том числе на российских условиях.