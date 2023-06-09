Связано это с размытием кладбищ, ферм, канализаций и выгребных ям.

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции может создать угрозу возникновения вспышек брюшного тифа, холеры, кишечных палочек и сальмонеллы на берегах Одесской области. Более того, угрозу может задеть Болгарию и Румынию, имеющую выход к Чёрному морю. Об этом сообщил украинский врач Евгений Комаровский.

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Он объясняет это размытием кладбищ, ферм с удобрениями, выгребных ям, туалетов, свалок и канализационных систем. К этому всему стоит прибавить погибших рыб. Всё это может быть прибито к берегам Одессы, находящимся всего в 100 километрах от места инцидента. Украинский врач советует украинцам приобретать бутилированную воду, кипятить проточную воду, покупать таблетки для дезинфекции.

Ситуация получила большой резонанс, учитывая, что скажется она на всех возможных отраслях, начиная от рыбной промышленности, заканчивая сельскохозяйственной и туристической.

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Стоит отметить, что в Одессе уже фиксировали случаи загрязнения воды, плавающих по морю холодильников и остатков жилых домов, прибитых на берег с Херсонской области.