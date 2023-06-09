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Украинские пожарники продали государственного топлива на более чем 60 тыс. долларов
Начальник пожарной службы даже обустроил свою АЗС.
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Государственное бюро расследований предъявило подозрение в совершении преступления полковнику Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который тайно продавал ведомственное топливо. Общая сумма ущерба составила 2,3 миллиона гривен(62~ тыс. долларов)

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Речь идёт о налаженной схеме, через которую проходило достаточно большое количество топлива. Украинская пожарная служба получала топливо от государства для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования и других функций органа, в том числе связанных с эвакуацией людей с прифронтовых территорий.

К схеме по разворовыванию государственного топлива привлекали рядовых пожарников, а некоторые из ник не появлялись на работе больше месяца, все равно получая зарплату. В то же время полковнику украинской пожарной службы пришлось обустроить собственную автозаправочную станцию у себя на земельном участке.

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Государственное бюро расследований обнаружило у офицера ряд машин премиум-класса, а сейчас проверяет информацию о противоправном завладении земельным участком, где находились имения полковника.

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